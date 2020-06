Proefversie dashboard staat online

De overheid heeft een proefversie van het coronadashboard online gezet. Op het dashboard staan onder meer het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen, het aantal opnames op de intensivecareafdelingen en het aantal positief geteste mensen per 100.000 Nederlanders. Als er rode lampjes gaan branden, zo is de gedachte, worden maatregelen aangescherpt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als drie dagen op rij meer dan tien mensen worden opgenomen op de intensive care, of meer dan veertig mensen op reguliere ziekenhuisafdelingen. Ook als het reproductiegetal – het aantal mensen dat één coronapatiënt besmet – boven de 1 uitkomt, kunnen versoepelingen worden teruggedraaid. Ook is te zien hoe het virus zich ontwikkelt per veiligheidsregio.