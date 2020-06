Dikke plussen op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met stevige winsten de handel uit gegaan. Het sentiment werd vooruitgeholpen door verrassend sterke cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Air France-KLM was een duidelijke winnaar op het Damrak, geholpen door bemoedigende berichten over het opheffen van reisbeperkingen.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een winst van 2,4 procent op 572,80 punten. De MidKap, aangevoerd door Air France-KLM, kreeg er 2,6 procent bij tot 793,08 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 3,7 procent. De DAX in Frankfurt won 3,4 procent. De Duitse centrale bank verwacht dat de grootste economie van Europa in 2021 en 2022 flink zal herstellen van de diepe recessie door de coronacrisis.

In de VS kwamen er vorige maand ruim 2,5 miljoen banen bij ten opzichte van april. Daardoor daalde de werkloosheid in de grootste economie van de wereld in mei tot 13,3 procent. Economen rekenden er in doorsnee juist op dat de werkloosheid vanwege de

coronacrisis zou zijn toegenomen.