In zomer andere presentatieduo's Op1

Hilversum

De talkshow Op1 krijgt in de zomer een aantal nieuwe gezichten. In juli en augustus worden de presentatieduo's Margje Fikse en Kefah Allush (foto) en Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen toegevoegd aan het programma, maakte de NPO vrijdag bekend. Fikse en Allush (EO) zullen op de dinsdag de gasten aan tafel ontvangen, de vrijdag is voor Moussaid & Van der Wielen (VPRO). Fikse was eerder al eens als vervanger in de talkshow te zien. Ze vormde toen een duo met haar EO-collega Tijs van den Brink. <