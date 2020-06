Iedereen een tweede kans

Vanavond zendt de Vlaamse zender Eén Pay It Forward uit, een film uit het jaar 2000. In twintig jaar blijkt er veel te veranderen, maar de boodschap blijft onverminderd actueel.

Acteur Haley Joel Osment was in 2000 nog maar twaalf. Jim Caviezel wist nog niets over The Passion of the Christ. Terwijl Kevin Spacey toen juist zijn hoogtijdagen beleefde. Na #MeToo-beschuldigingen spoog Hollywood Spacey in 2017 massaal uit, alsof iedereen zich zoveel beter zou gedragen. Hypocriet en onverdraagzaam? Ook voor veel christenen is het moeilijk om mensen niet af te schrij..

Geïnspireerd door zijn leraar maatschappijleer (Spacey) bedenkt Trevor (Osment) een manier om de wereld te verbeteren: doe iets goeds voor drie anderen en die moeten dat dan weer 'vooruitbetalen' naar drie anderen, enzovoort.

