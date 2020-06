Rechter staat ruiming nertsenfokkerijen toe

Den Haag

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, kan zaterdag beginnen. Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vrijdagavond bepaald in een spoedzaak, die was aangespannen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren. De rechter wees hun verzoek af om de ruiming van de besmette bedrijven voorlopig te verbieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat eerder deze week het besluit tot het vernietigen van de pelsdieren nam, had aangedrongen op een snelle uitspraak. <