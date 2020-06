Zeker zesduizend mensen zijn overleden aan het coronavirus. Achter dit getal zit het verdriet van nabestaanden die hun geliefden moeten missen. Wij willen enkele overledenen een gezicht geven. Wilt u vertellen over uw man, vrouw, vader of moeder die overleden is? Meld u via meedenken@nd.nl.

Zo vier ik deze zomer mijn vakantie

Hoe vier jij vakantie in deze bijzondere zomer? Zoek je het water op of het bos, ga je naar een stad of blijf je het liefste thuis met een boek in je hangmat? Voor een serie in het Nederlands Dagblad deze zomer maken journalist Harmke Zonnebeld en fotograaf Niek Stam portretjes van de vakantiedagen van onze lezers. Lijkt het je leuk mee te werken? Mail dan naar harmkezonnebeld@gmail.com.

