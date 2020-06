Armoede neemt toe door corona

Bijna de helft van de organisaties die armoede in Nederland bestrijden, heeft sinds het begin van de coronacrisis meer hulpvragen gekregen. 90 procent rekent op een toename van de hulpvragen in de komende maanden.

Rosmalen

Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds naar de gevolgen van de coronacrisis op armoedebestrijding. Vooral bij de voedselbanken wordt sinds begin maart vaker om hulp gevraagd. Bij de hulporganisaties die het drukker kregen, is het aantal hulpvragen gemiddeld 23 procent gestegen.

Voor het onderzoek zijn de afgelopen weken enquêtes verstuurd naar 995 lokale hulporganisaties die de armoede in Nederland bestrijden. Daarvan hebben 326 organisaties gereageerd. Deze organisaties zijn verschillend in grootte, bieden allerlei soorten hulp aan en zijn verspreid over Nederland.

