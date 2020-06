Persoonlijk lied om cadeau te geven

Nijmegen

Nijmegenaar Bert Lagerweij start met tekstschrijver Peter Hendriks en zanger en muzikant Dirk-Wim in ’t Hof het project Liedjes op maat. Mensen die iemand die het moeilijk heeft en zich eenzaam voelt in deze coronatijd willen verrassen, kunnen gratis een persoonlijk lied aanvragen. De provincie Gelderland steunt het project doordat Lagerweij subsidie krijgt via een COVID-19-fonds. Liedjes..

