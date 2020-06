Witte bril

In de loop van dinsdagavond 26 mei ging op internet het eerste filmpje rond van een witte politieman in Minneapolis die een zwarte man op de grond houdt door een knie in zijn nek te duwen. Acht minuten en 46 seconden lang. De zwarte man, George Floyd, kreeg geen lucht en stierf.

Het nieuws heeft de krant van woensdagmorgen 27 mei niet gehaald. Een dag later publiceerden we een middelgroot, zakelijk nieuwsbericht dat de burgemeester van de stad justitie oproept de agent te vervolgen. ‘Niet zingen in de kerk’ was die vrijdag onze openingskeuze van de krant, met op pagina 8 een opening over toenemende rellen in de VS, waarna de krant van zaterdag 30 mei een &l..

Nee, dit is geen ‘Van de redactie’ waarin tevredenheid over ons werk doorklinkt. Want ook online, bijvoorbeeld op de website, gaven we geen bijzonder gewicht aan deze gebeurtenis. Op zaterdag plaatsten we nog wel een bericht over George Floyd als ‘inspirerend christen’, maar dat was het dan ook wel. Pas de afgelopen dagen klinkt in onze artikelen de urgentie van de gebeu..

