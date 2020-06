Zij herstelden van corona

'Ik ben er niet gerust op als alles weer opengaat'

Jan Ophoff (50) uit Dalfsen liep corona op bij zijn ouders en kon daardoor niet bij het overlijden van zijn vader zijn.





‘Eigenlijk mocht ik niet naar binnen bij mijn ouders, omdat ze allebei ziek waren. Maar mijn vader, die naar de huisarts moest, was gevallen in de douche. Dus ben ik hem gaan helpen. Hij had hoge koorts, al leken zijn longen in orde. Twee dagen later waren zijn longen er echter slecht aan toe en moest hij direct naar het ziekenhuis. Hij is in slaap gebracht en aan de beademing gelegd, ik ..