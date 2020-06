'Weken later heb ik nog geen kracht in mijn armen'

Duizenden patiënten hebben de afgelopen maanden met corona in het ziekenhuis gelegen. Hun verhalen zijn heftig. Voor hen was corona niet 'zomaar een griepje'. Velen kampen nog met de naweeën van hun ziekte, zoals Hanneke van Pijkeren (36) uit Amersfoort. Zij lag elf dagen op de intensivecareafdeling van het Meander Ziekenhuis en is nog volop aan het revalideren.





‘Ik had begin maart zeventien dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege mijn astma. Daarom was ik thuis in quarantaine gegaan, maar na negen dagen kreeg ik koorts, zere longen en moest ik hoesten. Ik werd op 23 maart opgenomen in het ziekenhuis omdat ik het benauwd had en lag twee dagen later met corona op de intensivecareafdeling. Toen ik daarheen moest, was ik bang. Ik wist niet wat ik mo..

Mijn moeder en mijn vriendin zijn gekomen en ik heb mijn broers, zussen, vader en schoonvader gebeld. Zij hebben "Jezus is de goede herder" en "’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God" gezongen. Er is veel wat ik niet meer weet, maar mijn familieleden en vriendin hebben een dagboek bijgehouden. Na elf dagen ging het beter en mocht ik naar de corona-verpleegafdeling..

