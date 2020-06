Nu de economie vergroenen

Nú de economie vergroenen óf, met de economische terugval vanwege de coronacrisis, even rustig aan met die vergroening? Veel bedrijven hebben het al zwaar genoeg, dan ga je niet de ondernemers opzadelen met strenge milieuregels, toch? Klimaat- en milieuwetenschappers weten het antwoord op die vraag wel, de problemen zijn dermate groot dat uitstel van noodzakelijke maatregelen onverantwoord is. Zij krijgen volop steun van niet de minste economen.

Neem het advies dat De Nederlandsche Bank vorige week uitbracht. De kernboodschap van de deftige bankiers is dat de coronacrisis kansen biedt en aanzet om tot een ‘groen herstel’ van de economie te komen. De lage rentestanden en ongekend lage energieprijzen bieden een ‘uitgelezen kans om de transitie naar een klimaatneutrale economie te versnellen en te combineren met economisch duurzaam herste..

duurzaam

Een vergelijkbaar pleidooi houden zestien economen in een open brief aan het kabinet. Zij zijn verenigd in het Sustainable Finance Lab, een organisatie die, na de financiële crisis van 2008, is opgericht met het oog op een duurzame economie. Deze economen roepen het kabinet op de crisis te benutten slim na te denken o..

