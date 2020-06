Syriërs voelen zich hier thuis

Syrische statushouders integreren steeds beter. Ze beheersen de taal, hebben vaker dan twee jaar geleden een baan of volgen een opleiding. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek over de periode van 2017 tot 2019.

Den Haag

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM hoe de positie van de in 2014 aangekomen Syrische vluchtelingen zich ontwikkelde. In 2017 had nog maar 11 procent betaald werk, dat is in twee jaar tijd opgelopen tot 34 procent.

‘Deze groep is in een tijd van hoogconjunctuur in Nederland aangekomen’, zegt Emily Miltenburg van het SCP, ‘dat heeft flink geholpen voor hun positie op de arbeidsmarkt.’ Ook ronden steeds meer statushouders hun inburgeringscursus af en beheersen ze de taal beter. Ze volgen ook vaker een opleiding.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .