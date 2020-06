Donderdag was ‘nationale slagingsdag’, om het behalen van het diploma ondanks corona toch te vieren. Minister Arie Slob van Onderwijs verraste in Boekel een leerling die geslaagd is, met felicitaties en een speciale vlag. Later was hij in Uden aanwezig bij de uitreiking van de cijferlijsten. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .