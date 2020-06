BN’ers voeren actie voor opnemen vluchtkinderen

Den Haag

Onder meer zanger Joshua Nolet van de band Chef'Special, die zich al tijden inzet voor deze zaak, deed mee. Hij stond donderdagavond vanaf acht uur uur met 29 anderen op het Plein in Den Haag 45 minuten stil. ‘Er zitten minderjarige kinderen vast in vluchtelingenkampen. Het is harteloos ze niet op te nemen’, aldus Nolet.

De actievoerders zouden graag zien dat de Nederlandse regering haar houding ten opzichte van deze kwestie zou aanpassen.

Tientallen gemeenten hebben eerder ook al aangegeven dat zij kinderen uit de kampen op Griekse eilanden willen opvangen. Ook een aantal andere Europese landen heeft dat gedaan. Maar het kabinet - ook al zien coalitiepartijen D66 en ChristenUnie dat graag anders - wil daar niet aan en gaat op het Griekse vasteland betere opvang voor zeker vijfhonderd kinderen regelen en betalen.

In ruim twintig gemeenten waren acties. In Den Haag werd Nolet bijgestaan door onder meer Typhoon, de leden van de band De Staat, Candy Dulfer, Hanna Verboom, Najib Amhali, oud-minister Hedy d'Ancona en tv-maker Hanneke Groenteman.

VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben inmiddels een petitie voor de kinderen gelanceerd: 500kinderen.nl. Volgens de organisaties kan hiermee iedereen het kabinet oproepen alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen ook in Nederland op te vangen. <