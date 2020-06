Plan voor soepeler spoorvervoer in EU

Brussel

EU-landen willen het grensoverschrijdende spoorvervoer aantrekkelijker maken. Ze willen dat mensen vaker en makkelijker de trein kunnen nemen, in plaats van een goedkope vlucht, bij afstanden van 300 tot 800 kilometer. Dat spraken de transportministers af tijdens een video-overleg. Nederland is een van de initiatiefnemers. Nu moeten voor een internationale treinreis vaak kaartjes bij verschillende spoorbedrijven worden gekocht. Dat kan eenvoudiger, laten boekingswebsites voor vliegtuigen zien. De EU-ministers willen dat er over een jaar een plan ligt. <