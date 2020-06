'Blijf de norm herhalen: geen racisme'

’Blijf de sociale norm herhalen en leer jongeren inlevingsvermogen aan, zodat ze minder snel gaan discrimineren.’

Amersfoort

Racisme is een probleem dat niet alleen in de Verenigde Staten speelt, benadrukte minister-president Mark Rutte woensdagavond. Racisme is in ons land een ‘systemisch probleem’, stelde de premier. ‘Ook mensen in Nederland maken mee dat zij niet worden beoordeeld op hun toekomst, maar op hun verleden. Mensen die niet als individu worden aangesproken, maar op de groep waar ze uit..

