Asscher volgend jaar weer lijsttrekker PvdA

Huidig fractievoorzitter Lodewijk Asscher is volgend jaar opnieuw lijsttrekker voor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen. De termijn voor tegenkandidaten om naar voren te stappen, is verstreken zonder dat iemand zich heeft gemeld. Het partijbestuur heeft Asscher woensdag als lijsttrekker aangewezen. De leden moeten de keuze bekrachtigen op een partijcongres in januari. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .