Amsterdam

Aanvankelijk werd gedacht dat pesticiden vooral dicht langs landbouwpercelen overwaaiden op de natuur, maar ze dringen ook door tot de kern van de gebieden. Dit valt op te maken uit onderzoek in opdracht van Meten = Weten, een burgerinitiatief in de Drentse gemeente Westerveld. Zij lieten op zeventien plaatsen en uit zes mesthopen van grazers in de omliggen..

Hoewel het gaat om lage concentraties fungiciden, insecticiden en herbiciden, zijn de uitkomsten een ‘verontrustend signaal’, zegt hoogleraar plantecologie Hans de Kroon van de Radboud Universiteit. ‘Dodelijk zijn de middelen in de gevonden hoeveelheden niet voor insecten, maar uit onderzoek blijkt wel dat die door bepaalde pesticiden worden ontregeld. In hun paringsgedrag, re..

