Geslaagd! Zij hangen vandaag de vlag uit

beeld Niek Stam

Ilse Heijting (18), geslaagd voor havo

‘In het begin van de crisis was het gek dat we opeens lessen thuis moesten volgen. Er was ook veel onzekerheid: gaat het gala wel door en de examens? Maar ik was snel gewend aan de situatie. Ik ben een nuchter type. Waarom zou je energie steken in zaken waar je toch niets aan kunt veranderen? Ik vond het chill om lekker in mijn pyjama achter de laptop te gaan zitten. Aan de andere kant miste ik..