‘Dit unieke examenjaar vergeten we nooit meer'

Vandaag mag de vlag uit voor tienduizenden geslaagde middelbare scholieren. Door het coronavirus gingen de centrale eindexamens niet door. De vraag: 'Ben ik geslaagd of niet?' speelt niet. Scholieren weten aan de hand van hun schoolcijfers al waar ze aan toe zijn. Minister Slob en scholierenorganisatie LAKS kwamen op het idee om vandaag het einde van de middelbareschooltijd te vieren door massaal te vlaggen. Rein en Jochem de Koning (18), zijn geslaagd voor atheneum 6 van het Ichthus College in Veenendaal. 'Later vertellen we dit nog aan onze kleinkinderen.’





Jochem: ‘Mijn tweelingbroer en ik konden al niet meer zakken. Vóór corona stonden we voor alle vakken voldoende, gemiddeld een 7. We waren meer bezig ons voor te bereiden op de laatste schoolperiode. We hadden kostuums gekocht en waren al liedjes aan het schrijven voor het examengala.

Corona kwam niet als een schok. Het virus was er al in andere landen en bij maatschappijleer hadden we er al over gediscussieerd.

