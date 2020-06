‘Reinheid’ opleggen werkt niet. ‘Porno in het donker houden geeft het meer macht dan nodig’

Amerikanen in dominant christelijke gebieden kijken aanzienlijk meer porno dan gemiddeld. Dat ook christenen naar porno kijken, komt voor niemand als een verrassing. Maar wat heeft de leefomgeving voor invloed op dat kijkgedrag? Kijken jongvolwassenen die in een dominant christelijk gebied wonen meer of minder porno?

Valdosta, VS

Op die vragen zochten sociologen van de Amerikaanse Valdosta State University antwoorden. De resultaten moeten christenen te denken geven: hoe ‘christelijker’ de omgeving, hoe groter de kans dat jongvolwassenen naar porno kijken, valt te lezen in vakblad Deviant Behavior.

Met een christelijke leefomgeving bedoelen de onderzoekers gebieden (‘county’s’) waar voornamelijk, maar dus niet uitsluitend, ‘evangelicale protestanten’ wonen. Een dataset met religieuze informatie over die county’s combineerden zij met een onderzoek onder 3370 jongeren. In uitgesproken evangelicale county’s is de kans om als jongvolwassene porno te kijken tot 67 procent groter dan in andere ..

