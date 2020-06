Ziggo en XS4ALL moeten Pirate Bay blokkeren

Internetproviders Ziggo en XS4ALL moeten het hun klanten voortaan onmogelijk maken om de downloadsite The Pirate Bay te bereiken. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam geoordeeld in een slepende zaak die werd aangespannen door auteursrechtenorganisatie Stichting BREIN. Gebruikers van The Pirate Bay kunnen illegaal films, muziek en games downloaden. Het hof oordeelt dat daarmee de rechten worde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .