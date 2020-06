CDA Gelderland wil dat er wolfvrije gebieden komen

Gelderland moet zo snel mogelijk gebieden aanwijzen waar de wolf niet gewenst is. In die wolfvrije gebieden, zoals de Achterhoek en het Rivierengebied, moet het dier actief verjaagd worden.

Arnhem

Het CDA, dat wil dat Gelderland deze maatregelen neemt, denkt dat het mogelijk is om wolven terug te jagen naar Duitsland. In dat land is namelijk veel meer leefruimte voor de beschermde dieren. Gelderland is tot nu toe de enige provincie in Nederland met een eigen wolvenbeleid. Dat komt omdat zich alleen in deze provincie op de Veluwe wolven hebben gevestigd.

wolvenpaar

Op de Noord-Veluwe woont een wolvenpaar, dat vorig jaar voor het eerst jongen heeft gehad. De Veluwe is aangewezen als wolventerritorium, en boeren daar krijgen een vergoeding voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Het CDA maakt zich zorgen over uitbreiding van de roedel op de Noord-Veluwe. Ook de onrust die een zwerfwolf de afgelopen weken in Brabant veroorzaakte, was voor de partij reden om dinsdag aan te dringen op aanscherping van het beleid.

'Net zoals er gebieden zijn waar we geen wilde zwijnen willen hebben, moeten er ook wolfvrije zones komen. Sommige gebieden zijn gewoon niet geschikt voor wolven. De Duitse deelstaat Nedersaksen wijst ook wolfvrije gebieden aan', aldus CDA-Statenlid Arjan Tolkamp. <