Vakantie binnen Europa kan vanaf half juni weer

Den Haag

Het kabinet is van plan vandaag aan te kondigen dat het advies over reizen naar een deel van de landen in Europa dan wordt versoepeld, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Niet-noodzakelijke reizen worden nu nog ontraden wegens het coronavirus.

Het kabinet liet eerder weten dat Nederlanders waarschijnlijk alleen op vakantie kunnen in een land waar het risico even groot is als in Nederland. Er zal nog wel een waarschuwing gelden om te letten op eventuele risico's in andere landen. Ook houden sommige landen komende zomer mogelijk vast aan beperkingen, waardoor een familiebezoek of vakantie toch lastig wordt.

Maar voor Nederlanders belangrijke vakantielanden als Duitsland en Frankrijk geven aan per 15 juni weer open te gaan. Ze willen vanaf dat moment weer toeristen ontvangen. Frankrijk pleit ervoor om alle Europese binnengrenzen te openen.

Vakantiegangers die naar een land gaan waarvoor een negatief reisadvies geldt, zijn bijvoorbeeld niet verzekerd. Omdat voor alle landen minimaal code oranje geldt, boden de meeste luchtvaartmaatschappijen de laatste maanden ook nauwelijks reizen aan. <