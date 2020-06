Vijftien musea doen mee aan Art Rocks

Den Haag

Vijftien musea doen mee aan de komende editie van Art Rocks, een competitie voor muzikanten om muziek te maken gebaseerd op een kunstwerk. Sinds dinsdag kunnen kandidaten zich al oriënteren op circa honderd door de musea uitgekozen kunstwerken. Inzenden kan van 28 augustus tot 1 november. De beste inzendingen worden gespeeld in één van de musea en maken kans op een finaleplek in Paradiso in Amsterdam. De kunstwerken in kwestie stammen uit verschillende periodes van de kunstgeschiedenis. Schilderijen van Van Gogh en Monet zijn erbij, maar ook foto's van Erwin Olaf en een kostuum van Mata Hari. <