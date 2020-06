Bas van ’t Wout opvolger Van Ark op Sociale Zaken

Den Haag

De 41-jarige Van ’t Wout zit zeven jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij is daar vicefractievoorzitter. Hij nam die taak over van Van Ark in 2017 toen zij naar het kabinet vertrok. Verder voert hij het woord over het ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. Van Ark wordt op 9 juli minister van Medische Zorg en Sport. Zij volgt daar de PvdA'er Martin van Rijn op. <