Waterbedrijf Vitens: ‘Wees zuinig met water zoals je dat met energie bent’

Waterbedrijf Vitens adviseert om zuinig te zijn met drinkwater en heeft in sommige gemeenten de waterdruk verlaagd om een lege kraan te voorkomen. Bezorgdheid om een tekort aan drinkwater is er niet. ‘Het probleem is dat mensen te veel tegelijkertijd water willen.’

Zwolle

Besproei de tuin niet, probeer zo kort mogelijk te douchen en vul geen zwembaden die in de tuin staan. Deze boodschap had waterbedrijf Vitens dit weekend voor de ruim 5,6 miljoen huishoudens in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en een deel van de provincie Drenthe, waar het bedrijf drinkwater levert. In sommige gemeenten in het oosten van het land verlaagde Vit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .