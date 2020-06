Middelbare scholen weer open: ‘Thuis hoef ik tenminste niet mijn haar te doen’

Net als alle middelbare scholen in Nederland verwelkomde het Ichthus College in Veenendaal dinsdag weer leerlingen. ‘Ik moet bijna huilen. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Zoomen is leuk, maar ik heb het contact met jullie echt nodig.’

Veenendaal

Een schoolplein vol jongeren die elkaar na twaalf weken thuisonderwijs enthousiast in de armen vallen? Dat beeld was dinsdag niet te zien bij het Ichthus College in Veenendaal. Op de eerste dag dat de middelbare scholen weer leerlingen mogen verwelkomen, is de betegelde ruimte voor het schoolgebouw nagenoeg leeg. Drie jongens wachten bij de hoofdingang op de fiets geduldig tot een groep medelee..

