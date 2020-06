Drukte op de Dam ‘buiten alle perken’, zegt minister Grapperhaus

Amsterdam

De demonstratie volgde op dagenlange protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed nadat een agent in Minneapolis hem minutenlang met een knie tegen zijn nek op het asfalt had gedrukt.

Maandag werd in diverse steden buiten de VS gedemonstreerd tegen racisme, bijvoorbeeld in Berlijn, Londen en Amsterdam. Bij de betoging in Amsterdam, onder meer georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet, waren volgens de politie enkele duizenden mensen aanwezig, terwijl de organisatie van tevoren tegen de gemeente had gezegd rekening te houden met zo’n driehonderd betogers.

