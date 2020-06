Boa's: sommige plekken te druk om in te grijpen

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben op de eerste dag van de verruiming van de coronamaatregelen vooral geïnformeerd en gewaarschuwd. Volgens voorzitter van Nederlandse Boa Bond Ruud Kuin was het op sommige plekken te druk om in te grijpen. 'Bij de horeca ging het allemaal redelijk goed. Maar op sommige plekken was het te druk, zoals op het strand van Scheveningen. D..

