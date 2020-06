Zweden onderzoekt zijn virusaanpak

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is met zes gestegen naar 5962. De afgelopen 24 uur zijn 103 mensen positief getest op het virus. Daarmee komt het totaal aan vastgestelde besmettingen op 46.545. Het zijn er minder dan zondag, eerste pinksterdag, toen 185 nieuwe besmettingen werden gemeld. Er liggen nog 158 coronapatiënten op de intensive care. Dat is een ic-patiënt minder dan zondag.