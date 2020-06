Coronatest nodig? Bel 0800 - 1202

0800 – 1202. Dat is het landelijke telefoonnummer voor wie een afspraak wil maken voor een coronatest. Iedereen kan sinds maandag met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, zoals hoesten, bellen naar dit nummer voor een test bij de GGD.

Den Haag

Dit maakte het ministerie van Volksgezondheid maandag bekend. Met de instelling van het telefoonnummer is een test op corona nu voor iedereen toegankelijk. Voorheen konden alleen bepaalde groepen een beroep doen op zo’n test, zoals werknemers in de zorg en leraren. Dit is, met de versoepeling van de coronaregels, het nieuwe beleid: zo veel mogelijk mensen testen en de nauwe contacten trac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .