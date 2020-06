Corona-uitbraak in twee Haagse moskeeën

In twee Haagse moskeeën zijn tot dusver 25 bezoekers of hun contacten positief getest op het coronavirus. Dat meldde de GGD Haaglanden maandagmiddag.

Den Haag

Er hebben zich 24 besmettingen voorgedaan bij bezoekers van de Al-Madinah-moskee van de Faizul-Islam aan de Loosduinseweg of bij hun relaties, zo is uit contactonderzoek gebleken. Ook bij de Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam in Den Haag is een besmettingsgeval geconstateerd. Het contactonderzoek is nog gaande.

De al-Madinah-moskee en de as-Soennah-moskee hebben besloten hun activiteiten voorlopig te staken wegens deze uitbraak van het coronavirus in de Haagse moslimgemeenschap. In een verklaring zegt het bestuur van as-Soennah zondag te zijn opgeschrikt door de besmettingen.

