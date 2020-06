Horeca weer open: 'Ik heb er maanden op gewacht'

Gasten op het terras op het Vrijthof in Maastricht. (beeld anp / Marcel van Hoorn)

Den Haag

De aanloop verliep op veel plaatsen gemoedelijk. Het was in veel steden druk, maar meldingen van lange wachtrijen of incidenten waren er niet.

Op de Grote Markt in Breda, met bijna alleen maar horecagelegenheden, liepen mensen maandag af en aan. De tafels stonden op gepaste afstand van elkaar, met aan elke tafel maximaal twee stoelen naast elkaar.

marechaussee

In Scheveningen was kort na de heropening sprake van een rustige en ordelijke toeloop, waarbij slechts bij enkele strandtenten een kleine rij van klanten ontstond. Ronny uit Oss, samen met vriend Bert een dagje uit naar het strand, had acht minuten na de heropening van de horeca zijn tweede biertje al te pakken. 'Ik heb er maanden op moeten wachten, maar het smaakt nog steeds goed', zegt hij op het terras van strandtent Mood.

Bij strandtent Peukie in Scheveningen is een groepje Duitsers gearriveerd voor terrasbezoek, maar ook daar zijn nog niet alle tafels bezet. Langzaam maar gestaag stromen de terrasgangers toe. Op de boulevard zijn de politie en de marechaussee zichtbaar aanwezig en op de terrassen staan particuliere beveiligers paraat om alles in goede banen te leiden.

hekken

In Maastricht knipt kroegbaas Henri Hochstenbach van café In Den Ouden Vogelstruys aan het Vrijthof om 12.00 uur een lint door, waarmee hij het startsein geeft voor de heropening van de terrasjes aan het Vrijthof. Eerst houdt hij een korte toespraak, op gepaste afstand omringd door de andere kasteleins van het Maastrichtse plein. Direct na het doorknippen van het lint stromen de bezoekers naar de tafeltjes. Om 12.30 zit het er behoorlijk vol, maar nog niet alle tafeltjes zijn bezet.

De terrasjes zijn uitgebreid en staan deels ook op het Vrijthof zelf. Eromheen is een afzetting met hekken. De sfeer is er gezellig. Veel mensen zijn met de fiets gekomen.

In Venlo is het behoorlijk druk op de terrasjes op de Markt. Aardigheid daar is een dubbel terras, waarmee Café Central zijn capaciteit heeft uitgebreid. Het café kreeg hiervoor toestemming van de gemeente.

Uitbaters moesten de afgelopen tijd passen en meten om de tafeltjes en stoelen op de juiste afstand van elkaar te plaatsen.

Veel gemeenten werken mee en staan toe dat de terrassen worden uitgebreid, zodat de eet- en drinkgelegenheden de ruimte hebben om mensen te ontvangen. <