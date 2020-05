Zo vier je de Pinksterconferentie in je tuin, inclusief de ‘sopshop’

Diessen

Geen Pinksterconferentie, geen festival? Dat gaat me niet gebeuren, dacht Peggy van Beek (33) twee weken geleden. ‘Ik werd wakker en dacht opeens: ik kan dat geweldige festival in Biddinghuizen zelf ook organiseren. Een festivalterrein voor één familie, dat heeft zij, met behulp van haar pleegmoeder, gecreëerd In de ruime achtertuin van de familie Mannaerts in het Limburgse Diessen. Van de Beek..

