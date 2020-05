Boa's: geen actie op Pinksteren, wel later

Amsterdam

De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan binnenkort zeker actie voeren, maar niet zoals was aangekondigd op 1 juni, tweede pinksterdag. Dat meldde een woordvoerder van BOA ACP vrijdag. Boa's willen beschikken over beschermingsmiddelen als wapenstok en/of pepperspray. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Hij ziet een noodknop en bodycam als goede beschermingsmiddelen voor de handhavers. De bonden noemen dat onacceptabel. 'We geven de horeca en het ov de verantwoordelijkheid het zelf goed te regelen', aldus Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. <