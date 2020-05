‘Mijn hart huilde van blijdschap,

ik kon mijn kind weer aanraken’

Blijdschap in verpleeg- en verzorgingshuizen en woonvoorzieningen voor mensen met een beperking: bewoners in deze instellingen mogen onder voorwaarden weer beperkt bezoek ontvangen. Na tweeënhalve maand zag Ingeborg van Vliet (52) uit Oss haar zoon Vincent (17) weer, die in een zorginstelling in Nijmegen woont.





‘Onze jongste zoon Vincent is autistisch en ernstig verstandelijk beperkt. Hij woont op een woongroep in zorginstelling De Winkelsteegh in Nijmegen. Hij kan niet praten. Je merkt aan zijn gedrag of hij goed in zijn vel zit. Hij heeft een basale behoefte aan fysiek contact: stoeien, knuffelen, nabijheid, samen eten. Als hij zich niet tevreden voelt of onbegrepen, vertoont hij negatief gedr..