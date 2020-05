Veldparelmoervlinder in Drenthe

Natuurfotograaf Karla Leeftink heeft deze week in Drenthe de bijzonder zeldzame veldparelmoervlinder gezien en gefotografeerd. Dit is een dagvlinder die voor zover bekend alleen in Zuid-Limburg en Brabant voorkomt. Het is een van de meest bedreigde vlinders van Nederland. In 1995 leek de vlinder uitgestorven in ons land, maar daarna heeft hij zich toch weer in Zuid-Limburg (2008) gevestigd en in Noord-Brabant (2013).