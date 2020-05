Jort Kelder wint Pim Fortuyn Prijs

Den Haag

Programma- en opiniemaker Jort Kelder is de winnaar van de Pim Fortuyn Prijs. Dat heeft jurylid Joost Eerdmans vrijdag bekendgemaakt. De prijs is bedoeld voor opiniemakers, bestuurders of politici die strijden voor het vrije woord en taboes durven te doorbreken. Volgens de jury verdient Kelder de onderscheiding omdat hij 'zich met verve mengt in het nationale debat. Hij probeert met flair, elegantie en inhoud een kritisch verhaal neer te zetten', met name over de coronamaatregelen. Vorig jaar ging de prijs naar John van den Heuvel (De Telegraaf) en Paul Vugts (Het Parool). <