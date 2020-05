De man van de vrije ic-bedden

Als er één persoon is die weet hoe het is gesteld met het aantal ic-bedden voor coronapatiënten in Nederland, is het Ernst Kuipers. De bestuursvoorzitter van het Erasmus MC leidt vanuit zijn ziekenhuis de coördinatie van de urgente coronazorg. Code zwart? ‘Deze rol past hem als een oude jas.’

Rotterdam

In het Erasmus MC gaat de grap rond dat jonge arts-onderzoekers die het hoge tempo even te veel wordt, zich maar bij Ernst Kuipers moeten melden. Niet veel later stap je zijn kamer weer uit met twee dingen: een grote glimlach op je gezicht en drie keer zoveel werk als je al had.

Het is Ernst, zoals hoog tot laag in het ziekenhuis de bestuursvoorzitter noemt, ten voeten uit, zegt maag-darm-leverarts Manon Spaander. Veeleisend, zeker, maar ook opgeruimd en opbeurend. Het kantoorcliché over denken in oplossingen in plaats van problemen lijkt voor Kuipers te zijn bedacht. ‘Dat gaat met een gemak, dat zit er van nature in’, aldus Spaander. ‘Heel pre..

