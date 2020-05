‘Ervaren, krachtige verbinder’ voor Den Haag

De gemeenteraad koos voor ‘een echte verbinder’ om rust te brengen.

Den Haag

Jan van Zanen (58) verruilt Utrecht voor Den Haag. Die stad was op zoek naar een opvolger voor waarnemend burgemeester Johan Remkes, die sinds oktober 2019 Pauline Krikke verving. Zij stapte op na een kritisch rapport over vreugdevuren die tijdens de jaarwisseling uit de hand waren gelopen.

De keuze van de gemeenteraad voor Van Zanen is een verrassing. Zijn naam werd de afgelopen weken niet genoemd in de wandelgangen. In juli vorig jaar is hij voor zes jaar herbenoemd als burgemeester van Utrecht. Hij wordt de vierde VVD-burgemeester op rij van de hofstad, na Remkes, Krikke en Jozias van Aartsen. Eerder was Van Zanen burgemeester van Amstelveen en partijvoorzitter van de VVD.

