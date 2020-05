CIO: 'Predikant is ook contactberoep'

Gorinchem

Het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wil dat het ambt van predikant in de eredienst wordt aangemerkt als ‘contactberoep’. Dan vervalt namelijk de anderhalvemeterplicht en zouden sommige rituelen weer doorgang kunnen vinden.

De wens staat in een brief van het CIO aan de vertegenwoordigde kerken en werd donderdagmiddag getwitterd door Jelle Nutma, predikant van de Chr..

