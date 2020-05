Er zit weer muziek in Concertgebouw

Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt weer, in beperkte bezetting en nog even zonder publiek. Er is al gerepeteerd; op woensdag 3 juni om 20.15 uur wordt Beethovens Zevende Symfonie gestreamd (met 53 orkestleden). Twee dagen later volgt de Achtste van Dvořák (72 musici). Ze zitten 1,75 meter van elkaar.