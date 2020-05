FNV stelt ultimatum aan directie Tata Steel

IJmuiden

Als Tata Steel niet garandeert dat de bestaande afspraken over behoud van werkgelegenheid tot oktober volgend jaar worden nageleefd, en met vijf jaar worden verlengd, volgen er acties. Dat ultimatum heeft vakbond FNV bij de directie van het staalbedrijf neergelegd. De bond wil ook de toezegging dat er geen gedwongen ontslagen vallen bij de Nederlandse tak en dat er geen onderdelen van het bedrijf worden verkocht. FNV geeft de directie van Tata Steel tot dinsdagmiddag om de eisen in te willigen. Gebeurt dat niet, dan volgen er acties. Het CNV verwacht dat er zo goed als zeker een staking komt. De boosheid bij het personeel over de leiding is volgens de bond groot. <