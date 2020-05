Nederlandse petitie tegen de naamgeving van het Calmeyer-Haus in Osnabrück

In Nederland en Duitsland wordt actie gevoerd tegen het Calmeyer-Haus, een museum in oprichting dat in Osnabrück staat. De naamgever zou geen held, maar alleen nazi-ambtenaar zijn geweest.

Osnabrück

Bijna 240 prominenten ondertekenden een petitie die donderdagmiddag werd aangeboden aan de Duitse ambassadeur in Den Haag. Het geschrift keert zich tegen de naamgeving van een museum in de Duitse stad Osnabrück. Hans Georg Calmeyer (1903-1972) was vanaf februari 1941 hoofd van de Entscheidungsstelle, een dienst die bepaalde welke Joodse Nederlanders op transport gingen en welke niet. C..

Historica Petra van den Boomgaard, in 2019 gepromoveerd op onderzoek naar de mensen die een herzieningsverzoek bij Calmeyer hebben ingediend, is lid van de Adviesraad van het museum. Ook zij vindt hem omstreden, maar geeft aan dat hij vanaf 1943 veel verzoeken weigerde omdat zijn ruimhartigheid werd verraden en ergernis wekte bij zijn superieuren. Het museum moet een Friedenslabor word..

