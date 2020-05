Meer dan 100.000 coronadoden in VS

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus, is gestegen met vijftien. Het virus heeft nu in totaal 5871 Nederlanders het leven gekost, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het werkelijke dodental is hoger. Op de intensive cares worden momenteel 189 patiënten behandeld omdat ze het coronavirus onder de leden hebben, één meer dan dinsdag. Uit de cijfers van het RIVM blijkt verder dat het virus vaker bij vrouwen wordt vastgesteld dan bij mannen, maar dat mannen vaker in het ziekenhuis belanden en overlijden. Van de 45.768 mensen in Nederland bij wie het coronavirus is geconstateerd, is 63 procent vrouw. In het ziekenhuis zijn mannen in de meerderheid met 61 procent.