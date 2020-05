Gelderland sluit en verlegt paden op Veluwe

Arnhem

Gelderland gaat sommige paden op de Veluwe sluiten voor recreanten. Op andere plekken worden routes en parkeerplaatsen verplaatst. De maatregelen zijn nodig om de grote recreatiedruk en de natuur op de Veluwe weer met elkaar in balans te brengen, schrijven Gedeputeerde Staten in hun plan voor 'recreatiezonering' van de Veluwe. De Veluwe is met 90.000 hectare natuur de populairste toeristische bestemming van Nederland, aldus GS. Zowel het aantal binnen- en buitenlandse vakantievierders als het aantal dagjesmensen neemt sterk toe. Dat is goed voor de economie, maar slecht voor de natuur. <