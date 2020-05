Coronaregels isoleren mensen met beperking

De een kan geen winkelmandje dragen en keerde vergeefs terug van de drogist. Een ander kan door mondkapjes niet meer communiceren met de conducteur. Bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM) regent het meldingen over de anderhalvemetersamenleving.

Utrecht

Op 14 mei opende het college het meldpunt Goed Toegankelijk. Hier kunnen mensen met een beperking laten weten waar ze tegen aanlopen in winkels en bij andere instanties. Nog geen twee weken later is het aantal reacties de honderd gepasseerd, laat het CRM weten. Voorzitter Adriana van Dooijeweert noemt deze ontwikkeling zorgelijk. 'Iedereen moet gelijkwaardig mee kunnen doen aan onze maatsch..

