Schoenendoosactie Gain Network gaat door

In tegenstelling tot Edukans gaat de Nederlandse afdeling van Stichting Gain Network wel door met schoenendoosacties voor kinderen in landen waar het welvaartspeil niet zo hoog ligt.

Driebergen

Het is al meer dan twintig jaar een begrip in Nederlandse schoolklassen of gezinnen: kinderen die een schoenendoos vullen voor leeftijdsgenoten in het buitenland. In januari liet Stichting Edukans echter weten te stoppen met de schoenendoosacties. De stichting vond deze manier van helpen niet meer zo duurzaam en mensen gaven aan het hele proces behoorlijk arbeidsintensief te vinden, waardoor er..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .